Linde blij met supersnel mobiel huis waar ze buurvrouw niet hoort zingen

Verplaatsbare woningen die maximaal dertig jaar mogen blijven staan; Eindhoven denkt hiermee de oplossing te hebben gevonden voor de woningnood. 700 stuks komen er in het noorden van de stad. Eerste bewoner Linde was dolgelukkig toen ze maandag de sleutel kreeg: "Ik stond al zeven jaar ingeschreven."

De snelheid van bouwen is uniek. Dat lukt met huizen die al deels in de fabriek in elkaar worden gezet. “Een gemiddeld woonproject duurt zeven jaar. Van idee tot realisatie. Hier doen we het in twee jaar. Dit is een van de belangrijkste oplossingen voor het woningtekort. We hebben spoedzoekers, alleenstaanden, gezinnen die heel snel een andere woningen willen. Mensen hebben er niks aan als we vertellen dat we in de komende twintig jaar tienduizenden woningen gaan bouwen. Ze hebben in het hier en nu een probleem. Dit project geeft daar een antwoord op."

Jarenlang bouwen is bij buurtschap te Veld niet nodig. Volgens de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu kunnen er vier woningen per dag geplaatst worden. "Op een van deze woningen kwamen tweeduizend reacties binnen.”

De woningen komen uit de Barli-fabriek in Uden. Een huis wordt na vier weken produceren naar de bouwplaats gebracht. Daar volgt nog vier weken van afwerking. "Op de bouwlocatie gaat het heel snel. Dat is voor de omwonenden een groot voordeel," zegt Robert van der Doelen van Barli. Het is een andere en vooral snelle manier van bouwen. “We kunnen hier in de fabriek 24 uur per dag door blijven werken. We doen dat ook zonder dat we last hebben van wind, regen en vorst.”

De verplaatsbare woningen lijken een succes. “Er is enorm veel vraag naar dit soort woningen. Veel woningcorporaties kloppen bij ons aan. Dit is een goede oplossing voor het woningtekort. We hebben afgelopen jaar 700 woningen gerealiseerd. Dat gaan we flink opschalen."

Volgens Van der Doelen zijn de huizen niet van slechte kwaliteit omdat ze zo snel gemaakt worden. Ze zijn bijvoorbeeld niet extra gehorig. "We moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Dus daar zit geen verschil in."