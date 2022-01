Man op fiets bekrast meerdere auto's in drie verschillende plaatsen

Op drie plekken in Brabant zijn afgelopen december auto's vernield. Het gaat om Rosmalen, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Volgens opsporingsprogramma Bureau Brabant ging het in alle gevallen waarschijnlijk om dezelfde dader, die op een fiets rondrijdt. Opvallend: op zijn fiets zit achterop een zwarte krat met daarin een hondje of een rugzak.

In het programma werden maandagavond bewakingsbeelden getoond. "Is het een hondje of is het een rugzak? Het is moeilijk te zien", zo stelt de politie in Bureau Brabant.

Twee manden

Ook de fietser zelf is in beeld. Het gaat om een lange man van ongeveer 1,95 meter. Op de fiets zitten twee manden met reflecterende strepen. In alle gevallen krast de man met een scherp voorwerp langs de zijkant van een geparkeerde auto, waarmee hij een fikse schade veroorzaakte.

Dat gebeurde onder meer op 1 december in Schijndel en 2 december in Rosmalen. De politie denkt dat de man mogelijk meer auto's in de omgeving heeft vernield en roept slachtoffers op om het te melden of om videobeelden te sturen.