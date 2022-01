Mariska Bauer bedolven onder bloemen en kaarten na herseninfarct

Mariska Bauer is na haar herseninfarct overladen met bloemen, fruitmanden, kaarten en andere geschenken. Dat zegt haar man Frans op Instagram.

Frans heeft een foto geplaatst waarop is te zien dat het hele huis vol staat met bloemen. Mariska werd begin januari getroffen door een herseninfarct, werd behandeld in het ziekenhuis in Roosendaal en moest daarna thuis verder herstellen. Volgens haar management zat ze vol 'goede moed'.

Het gaat nu goed met haar, zegt Frans. "Het waren twee heftige weken met een hoop spanning en heel veel vragen. Gelukkig gaat het met Mariska heel erg goed. We zijn dankbaar dat de behandelingen goed aanslaan en dat er al veel vooruitgang is geboekt", zo zegt Frans. Veel fans reageren opgelucht op het bericht.

Frans en Mariska zijn al ruim dertig jaar bij elkaar. Ze hebben samen vier zoons: Christiaan, Frans jr., Jan en Lucas. Samen maakten Frans en Mariska verschillende programma's, waaronder Frans Bauer in China en Frans Bauer in Amerika. In 2008 trouwden ze.