Veel overlast van flitsbezorgers in Tilburgse straat: 'De hele dag door'

Bezorgers die met hun snelle e-bike af en aan rijden en op straat staan te kletsen en te roken. Vrachtwagens die met draaiende motor komen bevoorraden. De bezorgers van flitsbezorgbedrijf Flink hebben de sfeer in de Korte Tuinstraat in de Tilburgse binnenstad flink veranderd. Waar het eerst relatief rustig wonen was, is sinds de komst van de flitsbezorging veel overlast. De gemeente wil daar nu wat aan doen, maar makkelijk is dat niet.

Wie 's avonds snel een boodschap wil bestellen, zonder de deur uit te hoeven, kan tegenwoordig terecht bij zogenaamde flitsbezorgers. Die beloven dat de boodschappen binnen tien minuten worden bezorgd. Maar dat heeft een keerzijde.

Marieke is een van de bewoners van de Korte Tuinstraat in Tilburg centrum. Zij woont pal tegenover de locatie van de flitsbezorger. En die zorgt volgens Marieke voor flink wat overlast. "Het woongenot is behoorlijk aangetast. De bezorgers zijn er vanaf acht uur 's ochtends en het gaat door tot twaalf uur 's nachts."

Eigenlijk hoort zo'n flitsbezorgbedrijf niet thuis in een woonwijk, vindt Marieke. Maar het probleem is dat de flitsbezorging juist veel klanten in de binnenstad heeft. De veelal jonge klanten bestellen vooral 's avonds online hun boodschap.

Het gevolg is een drukte van jewelste in de straat. Pauzerende medewerkers van de bezorgdienst staan te praten en te roken in de straat. En er staan vrachtwagens die met draaiende motor komen bevoorraden.

Handhaving

Marjet Pals van de Lijst Smolders Tilburg heeft maandag in de gemeenteraad vragen gesteld over de overlast. "Wij willen dat handhaving gaat letten op fietsen die op straat staan. Ook zou het laden en lossen misschien op andere tijden kunnen. De burgemeester heeft gezegd dat verplaatsen van Flink niet één, twee, drie te regelen is, maar de gemeente is wel in gesprek met het bedrijf."

Volgens Marjet Pals moet de Korte Tuinstraat wel leefbaar blijven en is dat nu in het geding: "Het is een smal woonstraatje, er is overlast en er zijn gevaarlijke verkeerssituaties."

Overlast in meerdere steden

Lijst Smolders wil ook dat de gemeente Tilburg gaat praten met andere gemeenten waar ook overlast wordt ervaren. Groningen, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zijn al in overleg over de aanpak van overlast door flitsbezorgers.