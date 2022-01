FC Den Bosch verliest in Amsterdam van Jong Ajax

Enric Llansana van Jong Ajax in duel met Jizz Hornkamp. Foto: OrangePictures.

Het is FC Den Bosch niet gelukt om in Amsterdam Jong Ajax te verslaan (2-1). Lang leek het maandagavond op een gelijkspel uit te draaien, maar invaller Ar'jany Martha kopte de thuisploeg in de 86e minuut naar de zege.

Bij FC Den Bosch debuteerden de in de winterstop overgekomen Dino Halilovic en Jeremy Cijntje. FC Den Bosch kon al in de tweede minuut op voorsprong te komen via de vrijstaande Ryan Leijten. Jizz Hornkamp gaf hem de bal op een presenteerblaadje en Leijten had de hoek voor het uitkiezen, maar hij schoot tegen doelman Gorter aan. Daarna werd Jong Ajax dreigend, al was het Den Bosch dat na twintig minuten bijna op voorsprong kwam. Jordy van der Winden probeerde het vanaf de middellijn, de bal eindigde op het dak van het doel. Gelukje

Kort daarna kwamen de Amsterdammers op voorsprong via Rasmussen en met kunst -en vliegwerk wisten de Bosschenaren verdere schade te beperken. In de tweede helft kwamen de Bosschenaren goed uit de startblokken. Soufyan Ahannach kwam zijn tegenstander mooi voorbij en haalde uit. Zijn poging werd gekeerd door Gorter. Toch kwam de ploeg later langszij via de ingevallen aanvaller Sebastiaan Van Bakel. De wedstrijd wordt onvriendelijk met verschillende opstootjes, waarna uiteindelijk de Amsterdammers het spelbeeld weten te keren en de wedstrijd winnen.