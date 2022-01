Gewonde bij overval op huis in Nuland, bewoner naar ziekenhuis gebracht

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

Bij een overval op een huis aan de Sikkel in Nuland is maandagnacht een bewoner gewond geraakt. De daders gebruikten geweld waardoor de man een hoofdwond opliep. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie zouden de daders kort na middernacht naar binnen zijn gedrongen en met een onbekende stof hebben gespoten. De brandweer werd opgeroepen voor controle maar uit de metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen in het huis waren. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Wat er precies is gebeurd wordt door de politie onderzocht.

