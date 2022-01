Chauffeur van buurtbus die tegen boom botste raakte onwel en is overleden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Buurtbus botst tegen boom in Ledeacker

Een buurtbus is dinsdagmorgen tegen een boom gebotst op de Dorpsstraat in Ledeacker. Dit gebeurde nadat de chauffeur onwel was geworden.

De chauffeur is gereanimeerd, maar dit mocht niet baten. Het traumateam kwam ter plekke voor medische hulp. In de buurtbus zat een passagier. Die raakte niet gewond. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision