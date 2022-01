Griendwerkers in de Biesbosch, een eeuwenoud ambacht dat nog steeds bestaat

De Pannekoek; zo heet het oude poldertje middenin de Biesbosch, waar griendwerkers momenteel volop aan het werk zijn. "Het is zwaar werk", vertelt Eddy. "Je moet ervoor in de wieg gelegd zijn. Het is zwaar, maar ook mooi werk én je ziet nog eens een bevertje." Hij en zijn collega's kappen de takken van wilgen, die ook in de 21e eeuw nog worden gebruikt in waterkeringen.

Griendwerkers en het eeuwenoude ambacht van wilgen kappen zijn onlosmakelijk verbonden met de Biesbosch. Op de 'Pannekoek' komt dit oer-Hollandse ambacht deze winter weer tot leven. Deze week om precies te zijn, want door het hoge water kon er eerder niet gewerkt worden.

Bas vertelt: "Ik denk wel dat dit een van de oudste beroepen is dat bestaat. Het is zwaar werk, maar vroeger was het nog gekker." De griendwerkers van toen waren de hele week van huis en sliepen dan in een hut. "Nu hebben we meer machines om te kappen en zijn we 's avonds weer thuis."

Het wilgenhout dat het groepje griendwerkers op De Pannekoek kapt, wordt onder meer verkocht voor het maken van zinkstukken. Dat zijn grote gevlochte matten. "Ze worden nog steeds gebruikt als fundering voor bijvoorbeeld pijlers die in het water staan", vertelt Bas.

Een van de bekendste waterwerken in Nederland dat rust op een zinkstuk gemaakt van wilgentakken is de Afsluitdijk, die in 1932 gereed kwam.