Brute woningoverval Nuland: bijtende vloeistof in gezicht bewoners gespoten

De overvallers die maandagnacht toesloegen bij het huis van een echtpaar aan de Sikkel in Nuland, deden zich voor als bankmedewerkers. Ze gebruikten behoorlijk wat geweld.

De overval werd kort na middernacht gepleegd. In de middag waren de overvallers echter al actief. Het echtpaar kreeg toen een telefoontje, van iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Die vertelde dat het echtpaar mogelijk betrokken was bij een bankfraudezaak.

Later in de middag kregen de bewoners twee mannen op bezoek, die zich voordeden als medewerkers van de bank die eerder had gebeld.

Kort na middernacht stonden deze mannen opnieuw voor de deur. Ze drongen het huis binnen en de 56-jarige bewoner kreeg een klap op zijn hoofd. Ook spoten de overvallers een bijtende vloeistof in het gezicht van de bewoners. Met buit gingen de overvallers ervandoor.

De overvallers waren allebei klein van stuk. Ze droegen zwarte kleding.

Beelden na de overval: