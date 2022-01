Ook streep door carnavalsoptocht in Eindhoven

De carnavalsoptocht in Eindhoven gaat dit jaar niet door. Dat zegt Ivo Soetens van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC). Helmond is nu de enige van de grote Brabantse steden die nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

Ook het carnavalsbal en de festiviteiten rond de Stadsprins zijn afgeblazen in Lampegat, zoals Eindhoven met carnaval heet.

"We werken volgens het afpelprincipe. We proberen nog wel iets te organiseren maar pellen richting carnaval langzaam de activiteiten af die echt niet door kunnen gaan vanwege de hoge besmettingsgraad", zegt Soetens tegen Omroep Brabant.

Volgens de voorzitter van de SFEC is de beslissing met de gemeente en de burgemeester afgestemd. "Ik kom net uit een bespreking daarover."

Samen met gemeente en horeca wordt volgens Soetens nu gekeken wat wel georganiseerd wordt. "Maar dat zal kleinschalig zijn, geen volle feesttenten. En het is ook afhankelijk van de vraag of de horeca dan open is en wat daar mag. Maar ook in afgeslankte vorm kan Lampegat groots vieren. Daar hopen we voor nu op."

Op dit kaartje zie je welke steden de carnavalsactiviteiten al geschrapt hebben.