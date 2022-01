Nu het leven weer wat duurder wordt, eet Marian soms maar niet

Het is voor iedereen slecht nieuws, maar zeker ook voor Marian uit Tilburg: het leven wordt dit jaar weer flink duurder. Om dezelfde boodschappen te kunnen doen, zijn we maandelijks zo'n veertig euro duurder uit, becijferde het Nibud. En als je zoals Marian maar zestig euro per week te besteden hebt, wordt het een wel heel lastige puzzel.

Een budgetcoach die haar ondersteunt, geeft Marian wekelijks 60 euro om van te leven. Daar koopt ze eten van, maar ook het wasmiddel en voer voor haar hondje. Marian: ”Ik rijd met mijn scootmobiel alle aanbiedingen af. Dat scheelt veel." Volgens Marian heeft ze 5 euro teveel inkomsten om voor de Voedselbank in aanmerking te komen. Dus moet ze op een andere manier de touwtjes aan elkaar knopen: "Ik ga veel naar de tweedehandswinkel Habbekrats in Tilburg-Noord. Daar verkopen ze nieuwe jassen voor een euro en vesten voor 50 cent. Zo doe ik het een beetje.”

Marian (56) , die liever niet haar achternaam noemt, heeft vier jaar in de schulden gezeten. Daar is ze inmiddels uit. Maar met een uitkering van maar 1000 euro per maand, is het nog steeds geen vetpot.

Dat ze er komend jaar een paar tientjes per maand op achteruit gaat, komt voor een groot deel door de gestegen gasprijzen. Ook met de stadsverwarming in haar huis in Tilburg West zal ze flink bij moeten leggen, zo is de verwachting: “Maar toch ga ik niet in de kou zitten. Ik heb een herseninfarct gehad en heb artrose in mijn rug en mijn heupen. Ik kan nu nog in een scootmobiel rijden, maar er komt een tijd dat ik in een elektrische rolstoel moet. Ik heb die warmte gewoon nodig.”

Marian heeft het geluk dat ze vijf weken geleden is gestopt met roken. Dat scheelt haar dertig euro in de week. Dat merk je wel. Maar corona heeft er ook voor gezorgd dat ze meer geld moet uitgeven aan eten. “Ik kon voor corona vier keer in de week eten bij Resto VanHarte in het buurthuis in de wijk. Dat kost 2 euro 50 per keer."

Daar kan Marian het zelf niet voor klaarmaken, zegt ze praktisch. Af en toe eet ze dus maar niet, of heel goedkoop: "Dan doe ik een kroket in airfryer met een broodje, of ik bak een eitje. Dan kan ik de volgende dag weer gewoon eten."