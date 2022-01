Jules opent friettent met alleen airfryers: 'Net zo lekker en snel'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Jules opent eerste friettent met alleen airfryers in Eindhoven.

Een frietje of kroket uit het frietvet, steeds meer mensen willen er niets meer van weten. De airfryer is in opmars en daarin ziet de 29-jarige Jules Paquay een gat in de markt. In Eindhoven start hij de eerste airfryer-snackbar van Nederland. Niet alleen de friet, maar ook de gast waant zich in hete lucht. Het interieur lijkt op een luchtballon.

Knapperige friet die net zo snel klaar is als de friet uit de bestaande snackbar. Dat was het streven van Paquay toen hij zijn concept uitwerkte. Wie wel eens thuis de airfryer aanzet, weet dat het apparaat er langer over doet dan de ouderwetse frietpan. De airfryers van Paquay zijn anders. Het zijn grote apparaten, speciaal ontwikkeld voor de horeca. “Er zit een soort korf in die ronddraait, daar wordt extreem hete lucht doorheen geblazen. Daar kan 2,5 kilo friet per keer in. Na vijf minuten gooit hij de friet er zelf uit.” In de Eindhovense zaak staan vier van die machines. Ze zijn nog niet te koop, ze worden nog steeds doorontwikkeld. De allereerste is Paquay overigens niet. In 2015 probeerde een andere ondernemer ook al een soortgelijk concept. Zij gebruikten alleen geen speciale horeca-airfryers, maar de ‘gewone’ die ook voor de particulier te koop zijn. “Je moet dan lang wachten en ze worden niet zo knapperig als in deze machines”, legt Paquay uit. Hij heeft er daarom vertrouwen in dat zijn concept wél gaat lukken. “In een portie friet zit zo’n 35 procent minder vet”, legt de ondernemer uit. Daarmee hoopt hij klanten te trekken die op zoek zijn naar een bewustere keuze. Toch is dat niet zijn enige doel. Als het aan Jules ligt, is friet niet langer meer een slechte snelle hap. “Friet eten is voor mensen altijd zondigen geweest, maar iedereen houdt ervan. We willen het neer gaan zetten als een volledige maaltijd, het hoeft niet meer ongezond te zijn.”

“We hopen meer zaken te openen.”