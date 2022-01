Kunst als reddingsboei voor daklozen en verslaafden, maar sloopkogel nadert

In 'The Living Museum' in Tilburg kunnen mensen die dakloos of verslaafd zijn geweest of psychiatrische problemen hebben gehad, zich uitleven in kunst. Het gebouw wordt in april gesloopt en daarom is de organisatie dringend op zoek is naar een nieuw pand. Ook de lockdown was een probleem voor de mensen die er een 'thuis' hadden gevonden.

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

Rob Haen, initiatiefnemer van The Living Museum, vertelt: “Toen we tijdens de lockdown dicht moesten, ging mijn telefoon meerdere keren per week af en werd me verteld: ‘Rob, ik loop hier langs het spoor en ik ben toch weer gaan gebruiken.' Dat gaf wel aan hoe wij in korte tijd een vaste basis zijn geworden voor zoveel mensen. The Living Museum is een soort reddingsboei voor veel van hun. Een plek waar je altijd naartoe kunt.”

"Zonder structuur ga ik de mist in."

Iedere dag lopen er 15 tot 30 mensen binnen. In totaal komen er zo'n 75 mensen. De één zondert zich af om te tekenen en anderen nemen plaats aan tafel. De gesprekken zijn beladen. Bianca van Gastel komt er sinds drie maanden iedere dag om kunst te maken. Ze komt net binnen en ploft neer op de bank in de ontmoetingsruimte. “Ik heb hier vrienden en familie gevonden. Hier vind ik structuur en zonder structuur ga ik de mist in,” aldus Bianca. Vijf jaar geleden haalde Rob het ‘museum’ naar Tilburg. Volgens hem voelen veel van de kunstenaars zich inmiddels thuis in het huidige pand. Het is namelijk meer dan alleen een plek waar kunst gemaakt wordt. Daarnaast zijn er een zevental zelfhulpgroepen waar de bezoekers aan deelnemen.

"Het water staat wel hoog, maar ik slaap nog steeds goed."