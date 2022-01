PSV-speler Noni Madueke opgepakt voor rijden zonder rijbewijs

De 19-jarige PSV-speler Noni Madueke is eind december in Eindhoven aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. Dat schrijven meerdere bronnen, waaronder het Eindhovens Dagblad.

De voetballer hangt waarschijnlijk een boete of werkstraf boven het hoofd, schrijft de krant.

Madueke werd aangehouden op de Freddy van Riemsdijklaan toen hij achter het stuur zat. Hij kon geen geldig rijbewijs tonen en had een vals Brits document bij zich.

Rechtszaak later dit jaar

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt aan Omroep Brabant dat er eind december in de buurt van Eindhoven Airport een arrestatie is verricht, maar doet (zoals meestal) geen uitspraken over de identiteit van de verdachte.

Madueke wordt in de dagvaarding verdacht van rijden zonder rijbewijs en het tonen van een vals identiteitsbewijs. Het OM stelt dat een rechtszaak waarschijnlijk later dit jaar volgt.