Invaller Odgaard schiet RKC naar kwartfinale KNVB Beker

RKC is er in geslaagd de kwartfinale van de beker te bereiken. Na 120 minuten voetballen stond er een 4-2 eindstand op het scorebord. Jens Odgaard was de grote man aan Waalwijkse zijde.

Joseph Oosting had zoals vaker dit bekertoernooi gekozen voor spelers die normaal gesproken op de bank zaten. Onder andere Roy Kuijpers, Lars Nieuwpoort en Yassin Oukili mochten weer eens aan de aftrap verschijnen. Ondanks een B-team was de start van de thuisploeg uitstekend.

Openingstreffer

Het debuut van Kuijpers begin december was veelbelovend. Hij maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt tegen NEC. Daarna waren zijn speelminuten schaars, mede ook vanwege een blessure. Dinsdagavond stond hij voor het eerst aan de aftrap en al na achttien minuten was het raak.

De spits kreeg de bal vanaf de linkerkant en kapte met een mooie schijnbeweging zijn directe tegenstander uit. Oog in oog met doelman Luuk Koopmans schoot de van FC Den Bosch overgekomen aanvaller in het doel. 1-0 RKC.

Sneeuw voor de zon

De voorsprong van RKC was van korte duur. Want een kleine tien minuten na de openingstreffer lag de bal aan de andere kant in het net. Een kopbal van Kemper belandde op de paal. Maar via het aluminium en doelman Issam El Maach ging de bal alsnog in het doel. Een knullige tegentreffer.

RKC liet na de 1-0 ADO terug in de wedstrijd komen en daar maakten de bezoekers goed gebruik van. Vlak voor rust was het namelijk Thomas Verheydt die de ploeg van oud-RKC trainer Ruud Brood op voorsprong bracht. Hij tikte sluw een vrije trap binnen. 1-2. De voorsprong van de Waalwijkers was als sneeuw voor de zon verdwenen.

Wissels

Dat RKC begon met een B-team betekende dat de ploeg niet slechter werd van de wissels. Het bracht met Finn Stokkers, Richard van der Venne en Jens Odgaard meer elan in het elftal. Laatstgenoemde was dan ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Van afstand schoot de Deen op fraaie wijze de bal achter de ADO-goalie. 2-2.

Je bleef het gevoel houden dat als RKC tien procent meer zou geven het ADO op zou rollen. Maar ondanks het duidelijke overwicht stond het na 90 minuten nog altijd 2-2. Een verlenging was het gevolg.

Hattrick

In de verlenging voerde RKC de druk op en zette het ADO vast op eigen helft. Het was wachten op de 3-2 en die kwam er ook. Wederom was het Odgaard die met een harde poeier de bal tegen de touwen schoot.

Het leek er niet op dat ADO deze tik te boven zou komen. De ploeg kwam conditioneel te kort en bracht eigenlijk al een lange tijd niet meer een niveau om het de Waalwijkers lastig te maken. De thuisploeg vergat alleen de voorsprong verder uit te breiden via Michiel Kramer en Stokkers. Uiteindelijk was het Odgaard die met zijn derde treffer van de avond de stand op 4-2 bracht.

RKC mag zich dankzij de overwinning melden in de kwartfinale van de KNVB Beker. Daarin wacht sowieso een thuiswedstrijd en ontloopt het Ajax en PSV. DIt als gevolg van de vorige loting waarin dit al is bepaald. Zaterdag zal definitief de tegenstander van de Waalwijkers bekend worden.