Meisjes misbruikt: jarenlange celstraffen geëist tegen twee vrouwen

Tegen twee vrouwen die twee kwetsbare meisjes gebruikten om seks te hebben met mannen en spullen te stelen, zijn dinsdag celstraffen geëist van zes en vijf jaar. Volgens de officier van justitie was het gedrag van de vrouwen ‘onbeschoft, overheersend, denigrerend en minachtend’.

De zaak kwam in mei 2021 aan het rollen na een melding bij het team Mensenhandel van de politie Oost-Brabant. Vanuit een woning in Eindhoven zou het misbruik hebben plaatsgevonden. Al gauw kwamen de twee vrouwen als verdachten in het vizier en bleek dat twee meisjes werden ingezet voor tal van werkzaamheden, waaronder het plegen van winkeldiefstallen en het hebben van seks, onder meer via de webcam.

'Mensonterend'

De 'mensonterende wijze' waarop de verdachten te werk gingen, blijkt onder meer uit het feit dat hun slachtoffers bijvoorbeeld moesten slapen in het washok of op de grond. Hun bankpassen werden ingenomen en de meisjes werden geïsoleerd van familie en vrienden", aldus het openbaar ministerie.

De meisjes werden langere tijd mishandeld, bijvoorbeeld als er niet genoeg geld werd verdiend. De slachtoffers werden vernederd en gewezen op het feit dat ze nergens anders terecht konden. “Ze hadden amper vrijheid. Een van de twee werd nog wel voor de keuze gesteld: ga je drugpakketjes rondbrengen óf de prostitutie in? Het werd het laatste", aldus het OM in een persbericht.

Verklaringen

In het onderzoek werden de slachtoffers uitgebreid gehoord. Ze deden afzonderlijk van elkaar aangifte op verschillende momenten. Ze kenden elkaar niet en daardoor vindt het OM hun verklaringen geloofwaardig. Bovendien heeft justitie de beschikking over berichtenverkeer, geluidsfragmenten en bankgegevens. Die bewijsmiddelen sluiten aan bij de verklaringen van de slachtoffers, meent de officier van justitie.

'Gruwelijk misbruik'

Zij meent dat de verdachte vrouwen straf verdienen. “Zij hebben op een gruwelijke wijze misbruik gemaakt van deze kwetsbare meisjes.”

Bij het bepalen van de strafmaat heeft het OM ook gekeken naar de achtergrond van de verdachten: “Bij de vrouwen zijn uiteenlopende stoornissen vastgesteld, die onmiskenbaar van invloed zijn geweest op hun gedrag. Maar voor mij staat vast dat deze verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan een van de ernstigere delicten uit het Wetboek van Strafrecht: mensenhandel. Een delict waarbij er een zeer grote en blijvende inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit.”

De uitspraak is over twee weken.