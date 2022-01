Jongens die meisjes (13, 14) misbruikten in Eindhoven: OM wil celstraffen

Justitie wil dat een groep jongens celstraffen tot vijf jaar krijgt voor het seksueel misbruiken van twee meisjes van 13 en 14 jaar oud in Eindhoven. Het misbruik vond plaats in april 2019.

Tegen de hoofdverdachte eist justitie een gevangenisstraf van vijf jaar. Tegen vier andere verdachten werden dinsdag gevangenisstraffen van 15 maanden tot vier jaar geëist. Een gedeelte van die straffen is voorwaardelijk, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Oudere jongens

Een zesde verdachte zou volgens het OM vrijgesproken moeten worden vanwege een gebrek aan bewijs. Verder pleit justitie ervoor dat alle verdachten een contactverbod van vijf jaar krijgen.

"Een van de verdachten stond tevens terecht voor zedenfeiten ten aanzien van een derde minderjarig meisje", schrijft het OM in een verklaring. Leeftijden van de verdachten worden niet door justitie genoemd. Het gaat om 'oudere jongens'.

Weggelopen in Arnhem

De twee meisjes van 13 en 14 jaar liepen in april 2019 weg in Arnhem. Vlakbij het huis van een de twee meisjes werden ze door een auto met daarin een vage bekende opgepikt en naar een huis in hun woonplaats gebracht, waar hun telefoons werden afgepakt.

Dagen later werden de meisjes gevonden in een huis in Eindhoven, nadat het jongste meisje op Snapchat liet weten dat ze in Eindhoven zat en seksueel misbruikt was.

Leeftijd

De meisjes logen over hun leeftijd en 'zagen er ouder uit', schrijft het OM. Volgens de officier van justitie doet dat gegeven niets af aan de strafbaarheid van de jongens.