RKC-aanvoerder in belangstelling Willem II, maar clubs komen er niet uit

Melle Meulensteen staat in de concrete belangstelling van Willem II. De aanvoerder van RKC ziet de Tilburgse club als een stap voorwaarts, maar de clubs er nog niet uit te komen. De Waalwijkers hebben niet de intentie de centrale verdediger te verkopen.

Willem II zou een flink bod hebben uitgebracht op RKC. De interesse van de Tilburgers in Meulensteen is niet nieuw. Afgelopen zomer toonden ze ook al belangstelling. Ondanks het hoge bod lijkt een akkoord ver weg.

RKC's directeur Frank van Mosselveld laat kort weten dat zijn club niet de intentie heeft om Meulensteen te verkopen aan een directe concurrent. Meulensteen zelf beaamt dat in een interview na de bekeroverwinning op ADO Den Haag. "De clubs gaan er niet uitkomen. RKC wil niet meewerken."

Maar de aanvoerder van de Waalwijkers ziet een overstap naar Willem II wel als een sportieve stap in zijn carrière. "Ik heb ambities. Mensen kijken misschien naar de ranglijst maar ik zie het als een stap. Willem II is op dit moment de enige concrete club dus ik hoef er verder ook niet over na te denken. Ik laat het eerst aan de clubs. Maar er zijn maar weinig clubs die zo'n bedrag gaan betalen."

Zijn trainer Joseph Oosting heeft geadviseerd nog een halfjaar bij RKC te blijven. "Ik heb tegen Melle gezegd dat hij hier moet blijven. Ik verwacht dat er een nog mooiere stap gaat komen in de zomer. Hij moet nu rustig blijven."

En dus lijkt het erop dat Meulensteen ook na 31 januari nog in het Mandemakers Stadion te zien is. Dat beseft de verdediger zelf ook. "Op dit moment is het boek gesloten. Of dat zo blijft is afhankelijk van RKC."