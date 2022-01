112-nieuws: twee vrachtwagens botsen • douane neemt sigaretten in beslag

05.49

Bij een steekpartij in een appartement in de Kortenaer van de Levgroep in Helmond is dinsdagnacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is.

De politie heeft bloed gevonden in de woning en zal later op de dag verder onderzoek doen. Een vrouw van 42 is aangehouden.