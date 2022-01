Mannen dansen midden in de nacht op de A58 bij Best

Twee mannen renden dinsdagnacht over een rijbaan van de A58 bij Best. Ook dansten ze terwijl ze midden op de snelweg stonden.

De politie kreeg de melding rond vier uur ’s nachts. Volgens de politie zwalkte een van de mannen over de rijbaan. De snelweg werd afgesloten en zo kon de man worden aangehouden. Hij bedreigde een agent en verzette zich. De andere man kon daarvoor worden opgepakt.

Eerder in de nacht was de politie al naar een auto gegaan die met pech langs de snelweg stond. De inzittenden van de auto bleken onder invloed van alcohol en drugs te zijn. De auto is korte tijd later getakeld.

Het is niet duidelijk of deze inzittenden dezelfde mensen zijn die later over de snelweg liepen.