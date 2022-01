Treinen rond Tilburg rijden weer na aanrijding

De treinen van en naar Tilburg rijden weer. Door een aanrijding was vanaf het middaguur tot ongeveer halftwee geen treinverkeer mogelijk.

De perrons werden tijdelijk afgesloten. In de stationshal en buiten het station was het daarom druk met gestrande reizigers.

Een traumahelikopter landde in het Spoorpark. Het traumateam werd met een auto naar het station van Tilburg gebracht. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op het traject tussen Breda en Gilze-Rijen waren ook problemen. Daar reden sinds kwart voor tien geen treinen, eveneens door een aanrijding. Die problemen zijn inmiddels opgelost.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.