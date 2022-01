Joeri ontwerpt voor grootste sportclubs: 'Maar Willem II blijft favoriet'

Joeri Gosens (25) uit Tilburg timmert flink aan de weg als maker van creatieve content voor sportclubs en -organisaties. Hij hoort inmiddels bij de Europese top. Hij mocht onder meer de seizoenkaart van zijn favoriete Willem II ontwerpen. Afbeeldingen en video's die hij maakt voor Liverpool, Manchester City en de Formule 1 worden op sociale media wereldwijd miljoenen keren bekeken.

Zijn meest bijzondere opdracht was het ontwerpen van de seizoenkaart van Willem II. "Een droom die uitkwam. Ik ben al mijn hele leven fan van Willem II." Alleen door corona is hij nooit met zijn eigen kaart naar een wedstrijd gegaan. "Hij heeft een jaar lang in mijn portemonnee gezeten”, zegt Joeri lachend.

Hoewel hij afbeeldingen en video's maakt voor Liverpool, Manchester City, Bayern München, Jumbo-Visma en BBC Sport en daar heel trots op is, was ontwerpen voor Willem II persoonlijker. "Het is toch mijn club, er zit meer gevoel bij." Joeri maakte ook voor Jordens Peters een plaquette voor zijn 250ste wedstrijd bij de Tricolores.

Hij merkt dat vooral kleinere merken strakke richtlijnen meegeven. "De grote merken laten mij veel vrijer in mijn ontwerpen. Bij Manchester City krijg ik de kleurcodes die ze gebruiken en verder is het aan mij. Dat vind ik de leukste projecten."

Voor de Formule 1 maakte hij een filmposter als aankondiging voor de Grand Prix van Azerbeidzjaan in Baku. “Dat ontwerp was met meer dan 500.000 likes op dat moment de meest gelikete post van de Formule 1 ooit op social media. Dat is echt niet te bevatten.”

De afbeeldingen en video's die Joeri gewoon vanuit huis maakt, worden door zijn opdrachtgevers gebruikt voor bijvoorbeeld aankondigingen, uitslagen en felicitaties. Voor praktisch elke socialmediapost is een plaatje of video nodig. De Tilburger ontwerpt ze zo dat ze net wat meer opvallen en daardoor meer mensen bereiken. Want uiteindelijk is het de clubs en merken daar om te doen.