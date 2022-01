Eran Zahavi speelt mogelijk al met PSV tegen Telstar

Eran Zahavi keert mogelijk donderdag al terug in de selectie bij PSV. De Israëlische spits was de afgelopen weken afwezig bij de Eindhovenaren vanwege een knieblessure. Als de international donderdag niet bij de selectie zit, is de kans groot dat hij wel de wedstrijd tegen Ajax gaat halen.

Eran Zahavi speelde begin november zijn laatste wedstrijd voor PSV. Daarna was hij een langere tijd afwezig en doken er geruchten dat hij niet meer in Nederland wilde voetballen nadat zijn gezin voor de tweede keer thuis was overvallen.

Vorige week liet PSV-trainer Roger Schmidt weten dat de Israëliër 100 procent zeker het seizoen afmaakt bij de Eindhovenaren. Donderdag zou hij eventueel zijn entree kunnen maken wanneer de koploper van de Eredivisie het opneemt tegen eerstedivisieclub Telstar.

Schmidt waakt voor onderschatting een dag voor de bekerwedstrijd. Hij mist donderdagavond nog altijd Noni Madueke, André Ramalho en Ryan Thomas. Ibrahim Sangaré is er ook niet bij, want hij speelt donderdagavond met Ivoorkust de laatste oefenwedstrijd van de Afrika Cup. Na twee wedstrijden zijn de Ivorianen koploper in de poule. De kans dat de middenvelder daarom langer afwezig is bij PSV is zeer aannemelijk.

De wedstrijd tegen Telstar begint donderdagavond om kwart voor zeven. Bij winst staat PSV in de kwartfinale en wacht opnieuw een thuiswedstrijd. Ook is al duidelijk dat PSV in de kwartfinale niet Ajax kan loten.