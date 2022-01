Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Nicolle spaart bierdopjes om ooit te kunnen genezen van diabetes

Brabanders bezitten misschien de twijfelachtige reputatie van stevige drinkebroers, maar Nicolle van der Putten uit Sint Anthonis is daar maar wat blij mee. Want dankzij die bierdrinkers kon ze het Diabetes Fonds woensdag een cheque van 100.000 euro overhandigen, bij elkaar gespaard met bierdopjes. Voor Nicolle komt daarmee haar hartenwens een stapje dichterbij: "Ik hoop ooit te genezen.”

Ze was 15 toen ze plotseling zo ziek werd dat ze in korte tijd kilo's afviel. Het bleek diabetes te zijn. Nicolle belandde in het ziekenhuis en leerde hoe ze zichzelf insuline kon toedienen. "Ik was heel bang voor spuitjes, maar ik moest wel." Sindsdien heeft diabetes haar leven bepaald. "Je kunt het niet op vakantie sturen, het is er altijd." De afgelopen 21 jaar waren er veel technische ontwikkelingen, maar Nicolle moet nog steeds heel veel rekening houden met haar ziekte. "Niet alleen met wat je eet. Diabetes heeft ook invloed op je werk, je gezin, een dagje op stap of uitgaan met vrienden."

"We hebben hier de ruimte."

Daarom was de stap naar actie snel gezet. Nicolle: "Ik zag op sociale media een oproep van het Diabetes Fonds. Ze zochten vrijwilligers voor de inzameling van kroondoppen van bierflesjes en andere drank. Het Fonds verkoopt die aan een fabriek in Leeuwarden die er de tin uit haalt om te recyclen." Met het geld kan het Diabetes Fonds meer onderzoek doen en dat is volgens Nicolle hard nodig.

Yvonne en Lars zamelden bierdopjes in voor Nicolle.

Bij haar huis in het buitengebied van Sint Anthonis ontstond al snel een inzamelpunt voor de kroondoppen. "We hebben hier de ruimte." En terwijl ze in haar omgeving steeds meer mensen warm wist te maken om kroondoppen te sparen, groeide de hoeveelheid bij haar huis zo hard dat het inmiddels tot de grootste opslaglocaties in Nederland behoort.

"We zijn hard op zoek naar een transportbedrijf."