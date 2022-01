NAC stunt in bekertoernooi en bereikt de laatste acht

NAC heeft woensdagavond in het bekertoernooi voor een stunt gezorgd door de kwartfinale te bereiken. Eredivisieclub PEC Zwolle werd in Breda met 2-1 opzij gezet. Kaj de Rooij was de gevierde man aan Bredase zijde.

Bekeravondjes staan vaak garant voor spektakel in Breda. En dat lieten NAC en PEC Zwolle in de openingsfase van de wedstrijd zien. Binnen dertien minuten was er al twee keer gescoord in het Rat Verlegh Stadion.

De eerste tien minuten tikte PEC Zwolle NAC helemaal zoek. Het leken wel elf lantaarnpalen tegen elf straatvoetballers. Dat de Zwollenaren al vroeg op voorsprong kwamen, was dan ook geen verrassing. Het was Mustafa Saymak die de openingstreffer maakte.

Het leek een lange avond te worden, maar de Bredanaars trokken de stand na dertien minuten uit het niets gelijk. Nieuwkomer Naoufal Bannis scoorde nadat sterkhouder Thom Haye eigenhandig een aanval had opgezet: 1-1.

NAC ontsnapt

De goal van NAC kwam uit de lucht vallen, maar dat weerhield PEC er niet van door te gaan waar het mee begonnen was. Het was de veel betere partij en de verdediging van NAC leek zo lek als een mandje.

Dat de thuisploeg de rust haalde met een 1-1 tussenstand was te danken aan oud-NAC speler Gervane Kastaneer. De aanvaller miste kans op kans. Daarbij mag de rol van Nick Olij ook niet onderbelicht blijven. De doelman wist keer op keer redding te brengen.

Bannis

Na rust kreeg NAC wat meer grip op de wedstrijd. Na een uur kreeg de thuisploeg de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Het recept was hetzelfde als bij de gelijkmaker. Haye gaf voor en Bannis kreeg het haast voor elkaar om de bal op de doellijn nog over te schieten. Een kans die eigenlijk niet te missen was.

Aan de andere kant waren invaller Slobodan Tedic en Eliano Reijnder dicht bij een doelpunt. PEC kreeg richting het einde van de wedstrijd weer het betere van het spel, maar een verlenging leek aanstaande.

Knappe prestatie

Tot dan toe was het totaal niet de wedstrijd van Kaj de Rooij. Maar je hoeft vaak maar één bal goed te raken om de held van de avond te worden. Dat deed de in Best geboren aanvaller. Hij kreeg de bal van invaller Odysseus Velanas en roste hem in de korte hoek achter doelman Kostas Lamprou.

Weer een doelpunt dat uit de lucht kwam vallen, laat staan dat iemand verwachtte dat De Rooij de goal zou maken. Maar niemand in Breda en omstreken zal daar al te lang bij stilstaan. Ondanks dat de Zwollenaren nog gevaarlijk voor de goal kwamen, bleef het bij 2-1.

Wederom een stunt

En dus versloeg NAC wederom een club uit de eredivisie in de KNVB Beker. In de vorige bekerronde waren de Bredanaars te sterk voor FC Utrecht. Een knappe prestatie van de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie, al hadden de geel-zwarten woensdagavond het nodige geluk.

NAC speelt in de kwartfinale een uitwedstrijd tegen RKC, NEC of de winnaars van PSV - Telstar en Ajax -Excelsior Maasluis. De loting is zaterdag.