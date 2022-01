Drie carnavalsoptochten in Oss afgelast: 'Met pijn in het hart'

De Grootstedelijke Optocht, de Jeugdtoptocht en de Halfvastenoptocht in Oss gaan alle drie niet door. Dat meldt de Stichting Carnavals Viering Oss (SCVO). Misschien komt er in juli een alternatief.

"Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten om al deze optochten af te gelasten", zegt Ben van den Elshout, president van de SCVO in een brief die de carnavalsliefhebbers is gestuurd.

De rest van het door SCVO georganiseerde carnavalsprogramma is ook van de baan, al houdt de carnavalsstichting de deur op een kier. "Mocht er toch iets kunnen, dan doen we dat. Maar het zullen geen grootschalige evenementen zijn."

Eerder besloten onder meer Helmond, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven al om carnavalsactiviteiten zoals de optocht al te gelasten door het coronavirus.