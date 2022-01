Haye klaagt over uitblijven transfer: 'Afspraken worden niet nagekomen'

Na de bekerstunt tegen PEC Zwolle was er bij Thom Haye geen sprake van euforie. De sterkhouder van NAC staat in de concrete belangstelling van SC Heerenveen maar NAC wil voorlopig niet meewerken aan een overstap. Het geduld van de middenvelder raakt op.

“De situatie begint mij te storen” , begint Haye zijn verhaal. “Ik heb afgelopen zomer met algemeen directeur Mattijs Manders afspraken gemaakt over een mogelijke transfer. Die afspraken worden nu niet nagekomen. Hij heeft toegezegd dat de club mee zou denken als er een mooie stap zou komen maar daar is nu niks van te merken. De afspraken worden niet nagekomen."

“Het is elke keer iets anders. Het is zo ontzettend frustrerend. Ik kan het ook niet meer plaatsen. Er lijkt meer te spelen, maar ik snap het niet meer.”

Haye gaat er nog altijd vanuit dat hij voor het einde van de transferperiode kan vertrekken. “Deze stap kan mijn carrière een boost geven. De voorwaarden die NAC stelt liggen er. Wat mij betreft is het onbegrijpelijk dat we er nog niet uitgekomen zijn. Mijn geduld raakt op.”

Haye baalt enorm. “Ik had meer respect vanuit de club verwacht. Ik heb het er de afgelopen dagen ook moeilijk mee gehad. Gelukkig krijg ik vanuit de achterban veel waardering en dus heb ik de knop om weten te zetten. Dat is goed gegaan.”

De middenvelder kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van ADO Den Haag. Al snel ontwikkelde hij zich tot de sterspeler van NAC. Woensdagavond, in het gewonnen bekerduel met PEC Zwolle, was hij verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0. In de vorige twee bekerrondes was Haye al drie keer trefzeker.