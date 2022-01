112-nieuws: brand in huis Oisterwijk • vat met chemicaliën gevonden

16.00

Een 28-jarige man is woensdagnacht rond halftwee opgepakt in zijn woonplaats nadat hij een bezorgmaaltijd met vals geld had afgerekend. De bezorger van de maaltijdenservice had door dat de man met vals geld betaalde en sprak hem erop aan. De Bredanaar zou daarop een ander betaalmiddel gaan halen, maar ging ervandoor.

De bezorger waarschuwde de politie. Die spoorde de man op in een huis aan de Wederiktuin. Bij het zien van de agenten ging hij er opnieuw vandoor. Agenten achterhaalden de man en hielden hem aan. De verdachte verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Agenten brachten de man met pepperspray tot bedaren.

De verdachte is meegenomen naar een politiebureau en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Op het bureau bleek overigens dat hij ook nog 875 dagen hechtenis ‘tegoed’ had en nog openstaande boetes had voor een totaalbedrag van 509 euro.