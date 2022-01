112-nieuws: Cocaïne en geld gevonden • drukte op de snelwegen

Vrachtwagens zwaar gehavend na botsing (foto: SQ Vision - Jack Brekelmans)

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Liveblog

09.25 De A16 is weer vrij De A16 is weer vrijgegeven, dat meldt de ANWB. Er gebeurde donderdagochtend een ongeluk met een vrachtwagen bij Dordrecht. De file stond aan Lage Zwaluwe.

08.52 Cocaïne, boksbeugels een veul geld gevonden In een huis aan de Verdilaan in Heesch heeft de politie een groot bedrag contant geld gevonden. Het ging om 3940 euro. Ook vond de politie 75 gram cocaïne, munitie en twee boksbeugels. Er werd een verdachte aangehouden. De verdachte is in het bezit van een loods in Oss. Daar ging de politie na de aanhouding ook een kijkje nemen. Er werd 2,3 kilo amfetaminepasta en vijf grote ketels om drugs te maken gevonden. De Mercedes van de man is ingenomen. Foto: politie Foto: politie

08.26 Strooiwagens de weg op Het is koud en dus kan het glad zijn. De strooiwagens zijn donderdagochtend gaan rijden om de wegen veiliger te maken. Wachten op privacy instellingen...

08.08 A27 weer vrij De A27 is weer vrijgegeven. De file lost op.

07.50 Drukte op de weg door meerdere ongelukken Door meerdere ongelukken is het donderdagochtend druk op de weg. Op de A27 bij Breda is de rechterrijstrook dicht. Ook op de A16 bij 's-Gravendeel ging het mis, daardoor staat er een file tot aan Lage Zwaluwe. Op de A67 botsten twee busjes op elkaar. Het ongeluk gebeurde bij Geldrop in de richting van Eindhoven. Het verkeer kan bij knooppunt Leenderheide over de vluchtstrook. Er staat ruim 10 kilometer file. Wachten op privacy instellingen...

07.28 Ongeluk op A27, rechterrijstrook dicht Wachten op privacy instellingen...

06.00 A50 weer open na verkeersongeval De A50 van Arnhem richting Eindhoven ter hoogte van knooppunt Paalgraven is weer open na een ongeval in de nacht van woensdag op donderdag. Een rijbaan moest tijdelijk worden afgesloten, verkeer is over de vluchtstrook geleid. De snelweg is open en filevrij.