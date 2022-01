Tilburgse gordijnen voor het koninklijk paleis en Máxima helpt zelf mee

Het TextielMuseum in Tilburg is deze week begonnen met het maken van nieuwe gordijnen voor het woonpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Handwerkgroepen uit het hele land én koningin Máxima zelf borduren mee. Een 'uitzonderlijke' opdracht noemt het museum het.

In het TextielLab, de professionele werkplaats van het museum, wordt het ontwerp voor de nieuwe gordijnen op een hypermoderne borduurmachine uitgewerkt. Vervolgens buigen koningin Máxima en ruim honderd handwerkliefhebbers zich over het borduurwerk. Dat doen ze onder leiding van een expert. Waar en wanneer koningin Máxima komt borduren, is nog niet duidelijk.

Voordat de gordijnen in het paleis komen te hangen, zijn ze in het TextielMuseum te zien in de tentoonstelling 'Koninklijk borduren: Verhalen en vakmanschap'. Die tentoonstelling is vanaf 15 oktober dit jaar tot en met 10 april volgend jaar te zien. In het museum zijn dan ook de originele gordijnen te bewonderen.