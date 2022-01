Kwasi Wriedt verlaat Willem II: 'Levert een miljoen op'

De verwachtingen waren hooggespannen toen Kwasi Wriedt bijna twee jaar geleden als nieuwe spits gepresenteerd werd bij Willem II. Maar die verwachtingen werden nooit waargemaakt. Na anderhalf seizoen verlaat hij Willem II nu een illusie armer. De Duitse Ghanees is door de Tilburgse ploeg verkocht aan Holstein Kiel. Volgens Voetbal International krijgen de Tilburgers een miljoen euro voor hem.

Wriedt kwam anderhalf seizoen geleden over van Bayern München. Hij begon meteen ongelukkig bij zijn nieuwe club. Door een gebroken middenvoetsbeentje ontbrak hij de eerste tien competitiewedstrijden en Europese duels. In de eerste tien wedstrijden die hij wel speelde, scoorde hij vijf keer. Uiteindelijk kwam hij in zijn eerste contractjaar tot acht treffers.

Doelpuntenproductie

Dit seizoen begon Wriedt goed, met drie goals in de eerste zes wedstrijden. Maar toen stagneerde bij Wriedt de doelpuntenproductie: in de dertien officiële wedstrijden die hij na die eerste serie nog speelde scoorde hij één keer. Het doelpunt tijdens de 5-1 nederlaag tegen FC Utrecht blijkt nu zijn laatste in het shirt van de Tricolores.

De 27-jarige Wriedt had in Tilburg nog een contract tot de zomer van 2023.

Weinig versterkingen

Na John Yeboah is de voormalig speler van Bayern München de tweede aanvaller die vertrekt bij Willem II. Het is het in Tilburg nog altijd wachten op de broodnodige versterkingen in de strijd tegen degradatie.