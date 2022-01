Verwarde man springt voor auto's en beukt zijn hoofd tegen lantaarnpaal

De Wittendijk in Goirle (foto: Google Streetview).

Een verwarde man in Goirle is woensdagmiddag met pijn en moeite opgepakt nadat hij de nodige tumult veroorzaakte. Bij de aanhouding viel de verwarde man een agent aan, waarbij de diender gekneusde ribben opliep. De man heeft al vaker overlast veroorzaakt in de buurt.