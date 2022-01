Gun je kerstkaarten een tweede leven, want Babette is er dolblij mee

Dagelijks is Babette in de weer met de oude kerstkaarten (foto: privéarchief).

Het nieuwe jaar is alweer drie weken oud. De kerstboom is versnipperd, de kerststal staat weer op zolder en de kerstkaarten gaan bij het oud papier. Ho, stop! Sandra Engels uit Roosendaal verzamelt kerstkaarten voor haar oude buurmeisje Babette. Die zit door een lichamelijke beperking in een rolstoel, maar houdt door haar knutselwerkjes met de wenskaarten haar motoriek op peil.

Sven de Laet Geschreven door

Door zuurstofgebrek bij de geboorte, leeft Babette met een handicap en zit ze in een rolstoel. “Toen ik wat jonger was, paste ik graag bij haar op. Dan keken we wat filmpjes of knutselden we met oude wenskaarten. Babette vindt het geweldig om daar vormpjes uit te knippen. En het is dus ook nog eens een hartstikke goede oefening.” Zo ontstond het idee om kerstkaarten in te zamelen. “Die kan ze een stuk beter vastpakken dan die slappere A4’tjes. Maar omdat ze het zo leuk vindt en bijna dagelijks doet, vliegt de voorraad er snel doorheen. Dus al die oude kerstkaarten komen hier een stuk beter van pas dan in de container.”

“Bij de dagbesteding van Babette haalden ze drie volle dozen op.”

En daar denken meer mensen zo over. “Bij de dagbesteding van Babette haalden ze bijvoorbeeld drie volle dozen op.” Een groot succes dus. Toch dacht Sandra dat ze nog een extra steentje bij kon dragen. “Ik dacht: laat ik eens een berichtje op Facebook gooien.” Dat heeft ze geweten. “Binnen een paar dagen reageerden zo’n zeventig mensen. Het ontroerde me eerlijk gezegd een beetje, dat zoveel mensen mee willen helpen.”

Op momenten dat Sandra van huis is, kunnen de kaarten toch worden achtergelaten.

Sandra heeft zelfs een box voor de deur gezet, speciaal voor de kaarten. “Zo kunnen mensen toch wat achterlaten, als ik overdag zelf aan het werk ben.” En de eerste lichting was al hoopgevend. “Daar kan Babette wel even mee vooruit. Ik ga ze binnenkort trouwens pas bezorgen, als ik een hele voorraad heb opgespaard. Dan wordt het een grote verrassing.” “De moeder van Babette grapte al dat haar hele huis straks vol kaarten ligt”, lacht Sandra. “Maar zonder gekheid: echt alles is welkom." Heb je nou nog een voorraadje oude (kerst)kaarten liggen en wil je Babette helpen? Stuur je kaarten dan naar ZuidWest TV (Dr. Ir. Van Veenweg 8, 4612 PE Bergen op Zoom). Wij zorgen er dan voor dat ze op de juiste plek terechtkomen.