'Mo Ihattaren speelt de rest van het seizoen voor Ajax'

PSV'er Mohamed Ihattaren (foto: OrangePictures).

Mo Ihattaren gaat mogelijk voor Ajax spelen. De Amsterdammers zijn met Juventus in vergevorderde onderhandelingen over een huurdeal met een optie tot koop voor de 19-jarige linkspoot, meldt het AD. De oud-PSV’er is met Ajax-trainer Erik ten Hag in gesprek over een mogelijke overgang.