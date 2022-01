Man betaalt met vals geld en mag nog twee jaar de cel in

Voorbeeld van vals geld (Foto: politie)

Een 28-jarige man is woensdagnacht rond halftwee opgepakt in Breda nadat hij een bezorgmaaltijd met vals geld had afgerekend. De man ging ervandoor maar werd later op de avond na een korte achtervolging door de politie opgepakt. Op het politiebureau bleek dat hij nog meer dan twee jaar cel te goed had.