Dode man gevonden in huis Eindhoven, geen misdrijf

Dode man gevonden in huis Eindhoven, politie doet onderzoek

In een huis aan de Prins Hendrikstraat in Eindhoven is donderdagmiddag een dode man gevonden. Dat gebeurde rond halfvijf na een melding bij de politie. De forensische specialisten van de politie deden onderzoek in het huis.

Rond halfnegen meldde de politie dat er geen sprake is van een misdrijf. Voor de politie is daarmee het onderzoek afgerond.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.