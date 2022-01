Zwak PSV ten koste van Telstar naar kwartfinale van de beker

PSV heeft de kwartfinale van de KNVB Beker bereikt. Tegen eerstedivisionist Telstar had het de nodige moeite en kwam het zelfs op achterstand. Mede dankzij aanwinst Joey Veerman stelde PSV op tijd orde op zaken en won het met 2-1 van de ploeg uit Velsen.

Ondanks dat er niet echt sprake was van een B-elftal bij de Eindhovenaren werd de thuisploeg verrast door de club uit Velsen. Telstar zocht de aanval en was daarin succesvol. Het kreeg de nodige kansen en kwam verrassend op voorsprong. Bij een corner zat Joël Drommel er helemaal naast waardoor Ozgur Aktas binnen kon koppen.

PSV begon met twee basisdebutanten. De ene was een grotere verrassing dan de ander. Waar het bij aanwinst Joey Veerman logisch was dat hij in de basis begon, kon dat niet gezegd worden van Fodé Fofana. De pas 19-jarige aanvaller stond in de punt van de aanval en hij hield onder anderen Maxi Romero en de teruggekeerde Eran Zahavi op de bank.

PSV is niet zichzelf

De voorsprong was gezien het spelbeeld niet onverdiend. PSV was niet scherp en werd afgetroefd op inzet. Het liet maar eens zien dat een collectief als Telstar ver kan komen als elf goed betaalde voetballers niet willen werken.

Toch kwamen de Eindhovenaren terug in de wedstrijd. Uit het niets werd Armindo Bruma weggestuurd door Joey Veerman. De Portugees had een vrije doortocht naar het doel en rondde koeltjes af. Met 1-1 gingen beide ploegen de rust in. Het was overigens veelzeggend dat Telstar in de eerste helft meer doelpogingen had dan de koploper van de Eredivisie.

Schamel lichtpuntje

Ook in de tweede helft bleef Telstar brutaal aanvallen. Het kreeg een kleine tien minuten na rust een grote kans om weer op voorsprong te komen. Weer leek een kopbal van Aktas doeltreffend te worden maar dit keer kon Drommel uitstekend redden.

Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak. Veerman schoot na een uur spelen de Eindhovenaren op voorsprong. Het was het eerste doelpunt van de Volendammer in het shirt van PSV. De deze winter overgekomen middenvelder was het enige lichtpuntje bij de ploeg van Roger Schmidt.