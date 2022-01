112-nieuws: auto vliegt uit de bocht • brand in flat Breda

16.30

In de Doctor van Beurdenstraat in Kaatsheuvel is vrijdagmiddag een hennepkwekerij ontmanteld. In de kwekerij stonden zo'n 650 planten. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een anonieme tip. De kwekerij was achter het huis in een loods. Ook is er een auto en een motor in beslag genomen.