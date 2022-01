112-nieuws: traumaheli opgeroepen na val fietsster • auto in sloot

De fietsster viel lelijk op de Haverlij in Den Bosch (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Lobke Kapteijns & Peter de Bekker Geschreven door

Liveblog

10.19 Traumaheli opgeroepen na val fietsster Den Bosch Een fietsster is vrijdagochtend lelijk gevallen op de Haverlij in 's-Hertogenbosch. "Het fietspad was daar op plekken zo glad dat er nauwelijks over te lopen was", laat een correspondent weten. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. De fietsster viel lelijk op de Haverlij in Den Bosch (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

10.07 Auto in sloot in Hedikhuizen In Hedikhuizen is een automobilist vrijdagochtend in de sloot beland naast de Bokhovenseweg. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht. "De weg was op die plek extreem glad", laat een correspondent weten. Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder nagekeken, maar die kwam met de schrik vrij. Het ongeluk in Hedikhuizen gebeurde rond kwart over acht vrijdagochtend (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

09.29 Kind gewond bij ongeluk Mill Een kind is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Langenboomseweg in Mill. Het kind zat in een zitje in een auto die van de weg schoot. Een correspondent vermoedt dat de gladheid een rol speelde bij dit ongeluk. Het kind zou met spoed naar een ziekenhuis zijn gebracht. Wachten op privacy instellingen... Het kind zat in een auto die in Mill van de weg schoot (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

09.12 Auto op z'n kop in de sloot Een automobilist is vrijdagochtend met zijn auto in een sloot terecht gekomen in Roosendaal. Dit gebeurde op de Vogelenzangstraat langs de Nelson Mandelaweg. De bestuurder raakte niet gewond. Wachten op privacy instellingen... Auto in de sloot gegleden in Roosendaal (foto: SQ Vision - Christian Traets).

08.58 Auto's botsen op elkaar op gladde wegen Tilburg In Tilburg zijn vrijdagochtend meerdere ongelukken gebeurd door gladheid. Op de Blaakweg reed een automobilist tegen een lantaarnpaal, iets verderop op de Ringbaan Zuid reed een auto tegen een reclamebord en op de Hub van Doorneweg botsten drie auto's op elkaar. De schade aan deze auto's was groot. Inzittenden zijn ter plaatse geholpen door ambulancepersoneel. Een aantal mensen is naar een ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Auto's botsen op spiegelgladde wegen in Brabant Wachten op privacy instellingen...

08.17 Auto rijdt tegen boom in Deurne Een vrouw is vrijdagochtend in Deurne met haar auto tegen een boom gereden langs de Bakelseweg. Dat weg was glad vanwege ijsvorming op de weg. De vrouw is medisch onderzocht, haar auto is weggesleept. Auto glijdt tegen boom in Deurne (foto: SQ Vision - Christian Traets).

07.42 Meerdere auto's van de weg door gladheid Verschillende auto's zijn vrijdagochtend van de weg gegleden vanwege gladheid in de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal. Net na de bocht bij de B-dijk, in de richting van Langdonk, raakte de eerste auto van de weg. De inzittenden raakten niet gewond. Ook op de kruising van de Zundertseweg ging het vrijdagochtend mis.

05.45 Gladheid in heel Nederland Wachten op privacy instellingen...

05.40 Steekpartij in asielzoekerscentrum Budel Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Budel is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Die vond rond halfelf plaats. Volgens de politie is nog niemand aangehouden. Het onderzoek is in volle gang. Eerder die dag zou er ook sprake zijn geweest van een steekpartij bij hetzelfde asielzoekerscentrum, daarbij raakte een bewoner lichtgewond. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Zwaargewonde bij steekpartij asielzoekerscentrum Budel Wachten op privacy instellingen...

05.35 Opengebarsten vat met duizend liter chemicaliën gevonden, agenten krijgen luchtwegklachten Aan de Groot Molenbeekseweg in Bergen op Zoom is donderdagavond een vat met duizend liter chemicaliën gevonden. De brandweer werd opgeroepen om metingen te doen. Het vat is opengebarsten en de vloeistof lag op de weg. Vanwege de chemische lucht kregen twee agenten luchtwegklachten. Zij zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance, maar hoefden niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De omgeving werd afgezet voor opruimwerkzaamheden.