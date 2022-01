Verraderlijk gladde vrijdagochtend, maar komend weekend verloopt vorstvrij

Op sommige plaatsen in Brabant was het vrijdagochtend verraderlijk glad en moesten automobilisten vanwege de nachtvorst de ruiten van hun auto krabben. Maar met deze vorst is het snel gedaan, vertelde Diana Woei van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant.

"Het was donderdagnacht helder en koud", vertelde Woei. "Op verschillende plaatsen vroor het licht. Met name in woonwijken moest je oppassen. Zeker als je op de fiets rijdt, want daar wordt vaak niet gestrooid. Maar het mooie van dit weer is dat we ook kunnen genieten van een mooie zonsopkomst."

Druilerig

Vrijdag overdag krijgen we volgens Diana te maken met een tamelijk wisselend weerbeeld. "De zon komt er straks bij, al zijn er ook wat wolken. Vanuit het noorden neemt in het westen van de provincie de bewolking toe. Daar kan deze ochtend een enkel buitje voorkomen. In het oosten van Brabant blijft het zo goed als droog en wordt 's middags pas wat lichte regen verwacht."

Komend weekend verloopt volgens Woei vorstvrij, met wel veel bewolking. "In de nacht koelt het dan niet verder af dan een graad of 4 en overdag zal de temperatuur uitkomen op 7 of 8 graden. Met veel bewolking op zaterdag, dan is het soms druilerig. Zondag is er 's ochtends kans op mist, maar zal het verder zo goed als droog zijn. Met mogelijk in de middag wat zonneschijn."