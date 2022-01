Bijna 100 slachtoffers in enorme cybercrime-zaak: vijf verdachten opgepakt

Dankzij twee Tilburgse aangiftes heeft de politie meerdere verdachten kunnen aanhouden in een grote cybercrime-zaak. De vijf mannen deden zich aan de telefoon voor als medewerkers van een bank en kwamen vervolgens aan de deur bij slachtoffers. Minimaal 95 mensen raakten zo grote geldbedragen kwijt. In totaal is de schade acht ton.

De grote fraude werd opgespoord dankzij twee aangiftes die in januari vorig jaar in Tilburg werden gedaan. Een slachtoffer werd gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van een bank. De man had veel persoonlijke informatie van het slachtoffer. Nog geen kwartier na het telefoontje stond er een man voor de deur.

Na het vertrek van de man belde een echte medewerker van de bank. Die vertelde het slachtoffer dat zijn toegang tot internetbankieren was gehackt. Het slachtoffer blokkeerde zijn rekening en deed aangifte. Een tweede slachtoffer kwam er minder goed vanaf: daarvan werd wel geld gestolen.

Enorme zaak

De twee aangiftes vormden het begin van een enorme babbeltruczaak, ook wel bankhelpdeskfraude genoemd. Een groot onderzoek leverde 95 aangiftes op. De slachtoffers waren in totaal 800.000 euro kwijt.

Vijf jonge mannen van 18, 19, 20, 21 en 27 jaar oud uit Arnhem zijn opgepakt. Dat gebeurde in september en oktober van vorig jaar, maar is door de politie nu pas bekend gemaakt. De oudste verdachte stuurde volgens de politie de andere vier aan. Hij is dan ook hoofdverdachte. Bij doorzoekingen nam de politie onder meer contant geld en cryptovaluta in. Ook is beslag gelegd op het huis van de 27-jarige.

De oudste verdachte zit nog vast, de andere vier zijn vrij maar nog wel verdacht. Binnenkort pakt het Openbaar Ministerie de zaak verder op.