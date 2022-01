Geke (82) schreef 14 boeken over haar omgeving: 'Ik deed het met liefde'

Het wordt het veertiende en laatste boek van Geke van de Merwe (82). Ze is wereldberoemd in de wereld van heemkunde en historische verenigingen en dan vooral in de regio Heusden, Altena en de Biesbosch. Bekendheid die ze te danken heeft aan de boeken die ze schreef over mensen en gebeurtenissen uit haar eigen omgeving. Haar laatste werk gaat over verdwenen buurtwinkeltjes.

De 82-jarige schrijfster is bezig aan een naslagwerk in twee delen, met de titel: Winkeliers aan het Woord. "Een boek over verdwenen buurtwinkels, zoals je ze in elk dorp en stad wel had," vertelt Van de Merwe.

In zowel het eerste als tweede deel dragen de hoofdstukken van het 'verdwenen winkelboek' soms wonderbaarlijke namen. Het zijn vaak verwijzingen naar hoe de winkel en de eigenaren bekend stonden. "Groente van Sjaak, eet ze met smaak. Of: Tante Riek woog haar woorden op een weegschaaltje, is er nog zo één", vertelt Van Merwe. "Verkoop van handbogen, is een schot in de roos. Dat gaat over een verdwenen handboogwinkel," vertelt de schrijfster in haar huis in Heesbeen.

Het naslagwerk over verdwenen buurtwinkels in de regio Heusden en Drunen wordt uitgegeven in samenwerking met de Heemkundekring Onsenoort. Het boek had eigenlijk al lang klaar moeten zijn. “Het is vertraagd omdat in 2019 het boek verscheen over de Stadhuisramp van Heusden”, vertelt Van de Merwe. “Dat was een enorme, maar ook een dankbare en indrukwekkende klus."