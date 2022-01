Roger Schmidt haalt druk weg bij PSV in aanloop naar topper tegen Ajax

Met één punt voorsprong begint PSV aan de topper tegen ‘voorbeeldclub’ Ajax. Daarom is de druk niet heel groot bij de Eindhovenaren. PSV-trainer Roger Schmidt haalt dan ook de druk weg door te roepen dat PSV niet hoeft te winnen, al wil die dat natuurlijk maar al te graag.

“Maar we hebben dit seizoen ook al een keer gewonnen met 4-0”, counterde Schmidt. “Ik heb nu vijf keer tegen Ajax gespeeld en elke wedstrijd was anders. Zondag is ook weer een heel andere wedstrijd. De voorwaarden zijn niet ideaal. We hebben niet iedereen beschikbaar en we spelen in een leeg stadion. Maar ook onder deze omstandigheden kunnen we winnen.”

Op het persmoment in aanloop naar de kraker van zondag werden diverse onderwerpen aangesneden door de aanwezige pers. Zo werd er ook teruggeblikt op de wedstrijd in de Arena van eerder dit seizoen, daar verloor PSV met 5-0.

Maar volgens de trainer is winnen geen noodzaak. “Als we gelijkspelen staan we nog altijd bovenaan. Het is geen must-win wedstrijd. Maar we gaan de wedstrijd wel in om te winnen. Je moet altijd kijken hoe een wedstrijd verloopt.”

Kijkend naar de tegenstander toonde Schmidt veel respect. “Ajax is een voorbeeldclub. Ze maken een mooie ontwikkeling door en laten veel jeugdspelers spelen.”

Volgens de Duitser wil PSV de Amsterdammers achterna. “Onze benadering kan je vergelijken met die van Ajax. Maar we hebben een lager budget te besteden. Maar het gebruik van spelers uit de eigen opleiding hoort bij deze club. We hebben in anderhalf jaar al veel stappen gezet.”

Over de interesse van Ajax in Mohamed Ihattaren wilde Schmidt niks kwijt. “Ik heb het te druk met onze voorbereidingen. Dan kan ik niet nadenken over de toekomst van Ihattaren.”