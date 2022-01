Helmondse held voor 1 dag Rowen Koot (22) moet stoppen met keepen

Keeper Rowen Koot was 1 dag de held van Helmond Sport en een beetje van Go Ahead Eagles

Stoppen op je hoogtepunt. Voor ex-keeper Rowen Koot van Helmond Sport kwam het scenario uit, maar niet bepaald zoals hij had gehoopt. Door een knieblessure moest de 22-jarige een punt zetten achter een carrière die pas net begonnen was.

Op 12 mei 2021 speelde Koot als keeper van Helmond Sport een hoofdrol in de ontknoping van de eerste divisie. Het was pas zijn tweede officiële wedstrijd in het betaald voetbal, maar het was meteen ook zijn laatste. Een knieblessure dwong de 22-jarige Koot om definitief een punt te zetten achter zijn nog prille profcarrière. Tegen de NOS vertelde Koot zijn verhaal. "Het is wel mooi dat ik die wedstrijd als laatste aandenken aan mezelf in de voetbalwereld heb kunnen achterlaten", relativeert Koot, die nu actief is als boodschappenbezorger.

"Achteraf kan ik terugkijken op de wedstrijd van mijn leven."

Eerst nog even terug naar 12 mei vorig jaar. De Graafschap moest op de laatste speeldag thuis winnen van Helmond Sport om directe promotie naar de eredivisie af te dwingen. Bij Helmond kreeg reservekeeper Koot een kans onder lat, omdat eerste doelman Stijn van Gassel had laten weten na het seizoen te vertrekken. Na ruim een half uur werd de wedstrijd in Doetinchem stilgelegd, omdat hoosbuien het veld van De Vijverberg onbespeelbaar maakten. Na ruim een uur werd de wedstrijd hervat. Go Ahead Eagles - dat zou promoveert als De Graafschap niet zou winnen- had toen al gewonnen van Excelsior. De spelers van Go Ahead volgden de wedstrijd vol spanning vanaf het veld in Kralingen op het grote videoscherm. Ze zagen dat De Graafschap kans op kans kreeg: in totaal werden 23 doelpogingen geteld. Maar de excellerende Koot hield zijn doel schoon. "Achteraf kan ik terugkijken op de wedstrijd van mijn leven", vertelt Koot. "Ik geloof dat ik in totaal zestien reddingen heb verricht. Ongewoon dat je in één wedstrijd zoveel te doen krijgt. Op een gegeven moment voel je: hier gaat niets meer doorheen. Dit is mijn avond en dat blijft ook zo."

"Ik had ook wel het gevoel dat ik zes armen had die avond. Alles kwam mijn kant op."

Diep in blessuretijd stormde Melvin Platje nog alleen op Koot af, maar ook die enorme kans werd door de goalie onschadelijk gemaakt. Het bleef 0-0 in Doetinchem. De Graafschap-trainer Mike Snoei zei na afloop dat Helmond Sport een octopus op doel had staan. "Ik had ook wel het gevoel dat ik zes armen had die avond. Alles kwam mijn kant op", lacht Koot. Zijn telefoon stroomde meteen vol met enthousiaste berichtjes. "Ik kreeg heel veel reacties van Go Ahead-fans die me dankbaar waren, die me uitnodigden in Deventer feest te komen vieren."

"Je denkt: wat als je dit doortrekt, hoever kun je komen?"

In de spelersbus terug naar Helmond droomde Koot ook wel even weg. "Je denkt aan de weg die je hebt bewandeld om uiteindelijk te komen waar je die avond was. Je denkt: wat als je dit doortrekt, hoever kun je komen? Dat zit wel in je hoofd. Maar ja, helaas..." Zijn contract bij Helmond Sport liep af en MVV meldde zich. "Ik heb drie, vier weken meegetraind bij MVV. Het bestuur kondigde aan dat ze me een aanbieding zouden doen. Maar twee dagen daarvoor verdraaide ik mijn knie op de training en scheurde ik mijn meniscus."

"Het was een beslissing die me tranen heeft gekost."