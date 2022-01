Altijd ME paraat: zo veranderde het politiewerk door de avondklokrellen

Politiechef Wilbert Paulissen vertelt dat het een en ander door de avondklokrellen is veranderd.

De avondklokrellen in Eindhoven een jaar geleden hebben heel wat bij de politie te weeg gebracht. Daardoor is er van alles veranderd geeft politiechef Wilbert Paulissen aan. ”Steeds meer ME’ers schermen hun gezicht af tijdens optredens. Dat is het effect geweest van dit soort rellen.”

“We wisten wel dat er een risico was dat het uit de hand zou lopen. We hadden ons behoorlijk goed voorbereid op wat ons mogelijk te wachten stond. Een jaar na de rellen blikt Paulissen terug. "Hier waren een aantal mensen zo duidelijk op een confrontatie met de politie uit, dat dat eigenlijk niet tegen te houden was.” Nieuw was dat de rellen via livestreams onder meer bij Omroep Brabant van seconde tot seconde te volgen waren. Dat deed wel iets met het thuisfront, zegt politiebaas Paulissen. “Normaal komen ME’ers thuis en dan zeggen ze 'het viel wel mee’ op de vraag ‘hoe was het schat?’. Nu werd er live meegekeken. We hebben echt wel terug gehoord dat dat met thuisfronten iets gedaan heeft: mijn echtgenoot staat daar middenin."

"Zijn er oproepen? Worden die veel gedeeld? Zo proberen we een beeld te krijgen van wat ons te wachten staat."

Leden van de Mobiele Eenheid zijn getraind. Ze zijn voorbereid op heftige situaties. Maar de avondklokrellen en ongeregeldheden daarna hebben wel iets veranderd, geven ze aan bij de politiebaas. “Wat speelt is dat gekeken wordt of ME’ers thuis gevonden kunnen worden. Of AE’ers (leden van aanhoudingseenheden, redactie) die in beeld worden gebracht: weet u deze man te wonen?" En dat gaat de politiemensen niet in de koude kleren zitten: "Steeds meer ME’ers schermen hun gezicht af tijdens optredens. Dat willen wij eigenlijk niet. Zo’n politie willen we niet zijn. Dat is het effect geweest van dit soort rellen.” Ook worden signalen op internet sinds de avondklokrellen beter in de gaten gehouden. Broeit er iets? “We zien dat rellen zich veel sneller ontwikkelen door oproepen op internet. Dat we daar mensen op inzetten, is een verandering voor ons. We hebben echt mensen die daar toegewijd mee bezig zijn en we hebben zelfs vrijwilligers in dienst genomen. Zijn er oproepen? Worden die veel gedeeld? Zo proberen we een beeld te krijgen van wat ons te wachten staat.”

"Het heeft echt geholpen om helder te maken: tot hier en niet verder. Sommigen zullen zich nog wel eens twee keer achter de oren krabben."