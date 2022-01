Roadburn Festival wint prijs met online versie Redux: 'Dit jaar weer écht'

Zou het wel gaan leven? Dat vroegen de mensen achter Roadburn Redux zich af toen ze live gingen. "Al snel zaten er duizend mensen in de chat en werd alles heel goed bekeken", zegt projectleider Mijndert Rodolf vanuit de auto. Hij is onderweg van Groningen naar huis, na de uitreiking van het IJzeren Podiumdier. Want naast hun eigen publiek waardeerde de branchevereniging voor poppodia en popfestivals Roadburn Redux ook.

Omdat het publiek van Roadburn over de hele wereld zit, was dit een goede manier om iedereen te bedienen. "Je kon op die liveblog concerten zien en live registraties." Meer dan honderd makers lieten werk zien dat ze speciaal voor deze online editie maakten.

Toen het festival voor heavy muziek de stekker uit hun festival moest trekken, gingen ze terug naar de tekentafel. De online vorm die ze vonden voor het festival was een liveblog. "Dat ken je misschien van nieuwssites, maar nu hebben we het voor een festival gebruikt. Geen gangbare vorm", zegt Mijndert.

De organisatoren hebben niet getwijfeld over of zo'n online festival wel zou gaan leven. "We moesten iets doen. We hadden vuur om zichtbaar te zijn. Dus we hebben niet getwijfeld of we de ziel van het festival wel konden vatten."

Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar weer een festival in Tilburg te kunnen organiseren. Maar toch schrijven ze het online platform niet af. "Het is er en het kan zich ook lenen voor een editie in Tilburg." Dus wie weet zitten komend jaar toch mensen over de hele wereld mee te genieten van de muziek.

Zo genoten liefhebbers vanuit talloze tijdzones mee: