De vijf voor PSV mooiste edities van PSV-Ajax

PSV-fans vieren de landstitel na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax (Foto: ANP)

PSV-Ajax staat vaak garant voor spektakel en doelpunten. Ook dit jaar is de wedstrijd bepalend voor de titelrace. In het verleden was de topper met regelmaat zelfs een beslissende factor in het kampioenschap. We blikken terug op vijf voor PSV mooie edities van PSV-Ajax

Yannick Wezenbeek Geschreven door

PSV-Ajax 5-2 (9 juni 1963)

1963 was het jaar van een helse Elfstedentocht, de moord op de Amerikaanse president Kennedy en de wereldberoemde ‘I Have a Dream’ toespraak van Martin Luther King. Maar ook het jaar waarin PSV de landstitel pakte tegen Ajax. In eigen huis werd in de voorlaatste speelronde het kampioenschap veiliggesteld. In Eindhoven werd het 5-2 voor PSV. De Eindhovense treffers werden gemaakt door Lambert Maassen, Gerard Hoenen, Pierre Kerkhoffs, Wim Wolbers en Ajacied Piet Ouderland.

PSV-spelers juichen tijdens de 5-2 overwinning op Ajax in 1963 (Foto: ANP)

PSV-Ajax 6-2 (19 april 2009)

De editie van 19 april 2009 was ook beslissend in de titelrace. Niet PSV of Ajax pakte die dag de titel maar AZ. De Alkmaarders hadden eerder dat weekend verloren maar zouden bij een overwinning van PSV alsnog de titel pakken. In Eindhoven hadden ze wel zin om de laatste titelaspiraties van de Amsterdammers te doen laten verdwijnen. Het werd een doelpuntrijke middag. Kenneth Vermeer stopte nog een strafschop maar kon niet voorkomen dat PSV alsnog zes keer scoorde. Het werd 6-2 door doelpunten van Edison Méndez, Ibrahim Afellay, Nordin Amrabat, Jason Culina, Balász Dzsudzsák en Otman Bakkal.

Edison Méndez viert de 1-0 tegen Ajax (Foto: ANP)

PSV-Ajax 4-3 (16 augustus 2009)

Het seizoen 2009/2010 was nog maar net begonnen of de topper stond al op het programma. Het werd een zinderende wedstrijd. Aan de hand van Balász Dzsudzsák en Otman Bakkel won PSV met 4-3 van Ajax. Bakkal was twee keer trefzeker die middag. Dzsudzsák scoorde ook twee keer en gaf een assist. Geen van beide ploegen pakte dat jaar de titel. Het landskampioenschap was voor FC Twente.

Otman Bakkal viert zijn doelpunt met in de achtergrond Balász Dzsudzsák (Foto: ANP)

PSV-Ajax 6-2 (20 september 1975)

In 1975 was Ralf Edström de grote man in de topper tussen PSV en Ajax. De Zweedse spits van de Eindhovenaren scoorde vier keer. Bij veel PSV-spelers heerste revanchegevoelens na de verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Zij hadden notabene van veel Ajax-spelers de schuld gekregen. Wraak kwam er, want PSV won met 6-2 van Ajax. Ook op de ranglijst was PSV dat seizoen de beste. De club werd voor het tweede seizoen op rij landskampioen.

Ralf Edström scoorde vier keer tegen Ajax (Foto: ANP)

PSV-Ajax 3-0 (15 april 2018)

Het was een droomscenario. In de 31e speelronde kon PSV bij winst op concurrent Ajax het kampioenschap verzekeren. Het werd een onvergetelijke middag voor de Eindhovenaren. De club uit Amsterdam werd weggespeeld. In de eerste helft hadden Gaston Pereiro en Luuk de Jong PSV al op een comfortabele 2-0 gezet. Na de 3-0 van Steven Bergwijn kon het thuispubliek al beginnen met feesten. Dat gebeurde onder andere met kartonnen kampioenschalen. Een dag die in hoofdletters geschreven staat in de geschiedenisboeken van PSV.