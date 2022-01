Haar autisme beperkt Mayke dagelijks, maar schrijven is haar uitlaatklep

Mayke Bloem (22) schreef een boek vol blogs over haar autisme (foto: Leonore Belksma).

Mayke Bloem (22) uit Geldrop krijgt haar hele leven al te maken met vooroordelen en misvattingen door haar autismestoornis. Daarnaast heeft de 22-jarige te kampen met een angststoornis en depressies. Dat beperkt Mayke in haar dagelijkse leven, maar in het schrijven van blogs en een onlangs verschenen boek kan ze alles kwijt. Veel mensen herkennen zich in haar verhaal.

Evie Hendriks Geschreven door

"Zes jaar geleden kreeg Mayke de diagnose autisme", vertelt haar moeder Leonore Belksma. "Bij haar autisme komt veel meer kijken door haar angststoornis en haar depressies. Zo durft ze niet te bellen, niet alleen naar de supermarkt te gaan en ze durft niet met anderen te eten." Op haar eigen website blogt Mayke sinds drie jaar over haar leven met autisme. Ook mensen in haar omgeving, zoals moeder Leonore, schrijven over hun ervaringen.

"Mayke heeft een gebeitelde glimlach die ze als masker gebruikt."

En dat blijkt een goede uitlaatklep. "Mayke heeft een gebeitelde glimlach die ze gebruikt als masker. Want als je lacht vraagt niemand of het wel goed gaat", legt haar moeder uit. "Maar als ze schrijft laat ze haar masker even zakken en is ze eerlijk en open." Er volgden honderden reacties van mensen die zich herkennen in Mayke. "Na alle reacties op haar blog werd ze benaderd door een uitgeverij uit Heeze om haar boek te publiceren", zegt Leonore. En met resultaat, want begin januari verscheen het boek 'Mijn leven met autisme' vol met blogs van Mayke en mensen uit haar omgeving. Zo gaat het in haar boek onder andere over de coronacrisis. "Veel jongeren voelen zich opgesloten omdat alles gesloten is en zij niks kunnen ondernemen. Voor Mayke is dit al haar hele leven de realiteit omdat ze niet anders kan en durft." De coronacrisis heeft de 22-jarige zelfs haar baan gekost omdat het erg druk en hectisch is in de supermarkt waar ze werkte. Toch zijn er ook maatregelen die Mayke fijn vindt zoals de anderhalve meter. Zo schrijft ze in haar blog dat 'het drie keer kussen weg mag blijven' omdat ze het stressvol vindt als mensen dichtbij komen.

"Ze doet het toch maar even."