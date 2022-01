Brand in meterkast gevuld met schoenen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brand in meterkast vol schoenen

In een huis in Oss is zaterdagmiddag een brandje uitgebroken door een kortsluiting in de meterkast. In de meterkast lagen tientallen schoenen, die door de brand niet allemaal meer te dragen zijn.

Tais Lourinho da Silva Geschreven door

De bewoners waren thuis op het moment dat er brand uitbrak en hebben zelf de hulpdiensten gebeld. De brand was snel geblust. Wel drong de rook door tot de tweede verdieping. Niemand raakte gewond. Het huis is met een grote ventilator geventileerd en de brandweer heeft wat ramen opengezet.