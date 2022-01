Cultuursector is blij met versoepelingen, maar hangt de vlag nog niet uit

Archieffoto: 013 Tilburg

Mogelijk mag ook de cultuursector snel weer tot acht uur ’s avonds open. Onder meer theaters en poppodia in Brabant zien daarmee weer een beetje perspectief, maar er zijn voldoende haken en ogen. “We wachten rustig af.”

Ron Vorstermans Geschreven door

Er is veel onduidelijkheid, dat is wél duidelijk. Mogelijk komen er uitzonderingen voor bepaalde sectoren of schuift de ingangstijd van de avondlockdown in zijn geheel op naar tien uur. Wie weet mogen theaters dus wel later open dan de horeca. Het is allemaal nog maar de vraag op dit moment.

Ondanks die onduidelijkheid is er toch weer zicht op perspectief voor de cultuursector in de provincie. Jan Wouda, directeur van theater Markant Uden, is dan ook opgelucht door het nieuws. “Als theater kun je je functie in de maatschappij weer beoefenen”, zegt Wouda. “Natuurlijk willen we mensen de mogelijkheid geven een avond uit te beleven. Ook kunnen we zo tegelijkertijd artiesten weer een podium geven. Dat is allemaal goed nieuws, ook met beperkingen.” Het theater hield er overigens al een beetje rekening mee dat er dinsdag door het kabinet wordt besloten ‘dat er weer wat mogelijk zou zijn’. “We hebben niets verschoven dat na dinsdag op het programma staat. In februari is de programmering zelfs substantieel”, vertelt Gouda. Toch hangt hij nog niet de vlag uit. “Het probleem is: er moet wel draagvlak zijn. Voor alle voorstellingen kort na dinsdag 25 januari zijn de afgelopen maanden nauwelijks kaartjes verkocht. Het publiek wacht immers af. Het is even afwachten of het zinvol is voor de cultuursector om meteen open te gaan.”

Die knoop wordt pas doorgehakt na overleg met de producenten, zegt Wouda. “Als er maar 50 of 100 mensen in de zaal zitten terwijl we er 400 verwachten heeft het voor ons geen nut. Er zal een opstartfase zijn. Dus wij wachten rustig af hoe het publiek handelt de komende week. Misschien rennen de mensen wel naar de kassa.” Voor poppodia geldt min of meer dezelfde waakzaamheid, blijkt uit een belrondje van Omroep Brabant. Een woordvoerder van Poppodium 013 in Tilburg zegt eveneens rustig af te wachten op duidelijkheid. “Natuurlijk willen we iets gaan plannen zodra we opengaan. Dat zou geweldig zijn. Maar wat voor ons belangrijk is, is hoeveel publiek we mogen toelaten. En hoe we ze mogen toelaten. Stel we mogen maximaal 30 mensen op een stoel neerzetten, dan gaan we geen feestelijke opening houden. Zo’n opzet sluit niet aan bij hoe wij business bedrijven.”

